«Верона» арендовала Фработту у «Ювентуса»
22:57
Защитник «Ювентуса» Джанлука Фработта перешел в «Верону» на правах аренды, сообщили официальные сайты клубов.
OFFICIAL | Gianluca Frabotta joins @HellasVeronaFC on a season-long loan.— JuventusFC (@juventusfcen) July 30, 2021
Соглашение рассчитано на один сезон. У «Вероны» будет опция выкупа контракта, которая превратится в обязательство выкупа при определенных показателях игрока.
22-летний футболист в прошлом сезоне провел 17 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.
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