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«Верона» арендовала Фработту у «Ювентуса»

22:57
Джанлука Фработта. Фото ФК «Ювентус»
Джанлука Фработта. Фото ФК «Ювентус»
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Защитник «Ювентуса» Джанлука Фработта перешел в «Верону» на правах аренды, сообщили официальные сайты клубов.

Соглашение рассчитано на один сезон. У «Вероны» будет опция выкупа контракта, которая превратится в обязательство выкупа при определенных показателях игрока.

22-летний футболист в прошлом сезоне провел 17 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.

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Евгений Петров все материалы автора

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