«Верона» арендовала Фработту у «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Джанлука Фработта перешел в «Верону» на правах аренды, сообщили официальные сайты клубов.

OFFICIAL | Gianluca Frabotta joins @HellasVeronaFC on a season-long loan. — JuventusFC (@juventusfcen) July 30, 2021

Соглашение рассчитано на один сезон. У «Вероны» будет опция выкупа контракта, которая превратится в обязательство выкупа при определенных показателях игрока.

22-летний футболист в прошлом сезоне провел 17 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.