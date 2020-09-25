Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Верона» арендовала форварда «Интера» Сальседо

21:28
Теги:

«Верона» подписала нападающего «Интера» Эдди Сальседо, сообщает официальный сайт клуба.

18-летний форвард присоединился к сине-желтым на правах годичной аренды с опцией выкупа. При этом миланский клуб сохранил за собой право возвращения футболиста.

«Интер» приобрел Сальседо у «Дженоа» летом 2019-го за 8,6 миллиона евро. Прошлый сезон он провел на правах аренды все в той же «Вероне», где отыграл 17 матчей и забил один гол.

?

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир