«Верона» арендовала форварда «Интера» Сальседо

«Верона» подписала нападающего «Интера» Эдди Сальседо, сообщает официальный сайт клуба.

18-летний форвард присоединился к сине-желтым на правах годичной аренды с опцией выкупа. При этом миланский клуб сохранил за собой право возвращения футболиста.

«Интер» приобрел Сальседо у «Дженоа» летом 2019-го за 8,6 миллиона евро. Прошлый сезон он провел на правах аренды все в той же «Вероне», где отыграл 17 матчей и забил один гол.