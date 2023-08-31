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Сегодня, 07:44

Вьери считает, что «Наполи» не станет чемпионом в этом сезоне серии А

Виктория Кравченко
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Экс-бомбардир Кристиан Вьери не верит в то, что «Наполи» сможет стать чемпионом Италии в этом году.

«Интер» очень силен, начал чемпионат как гранд. Лаутаро забивает голы. Я считаю, что «Интер» должен был выиграть Лигу чемпионов. В этом сезоне команда, как и «Милан» с «Ювентусом», должна выигрывать все матчи в Италии", — цитирует Вьери pianetamilan.it.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице серии А с 6 очками.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Кристиан Вьери
0
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 2 2 0 0 3-1 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
9
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
10
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
11
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
12
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
13
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
14
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
16
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
17
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
18
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
19
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
20
 Сассуоло 2 0 0 2 0-4 0
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36 тур
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38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 - : -
1.09 21:45
Рома – Милан
 - : -
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 3
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
П
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Кристиан Кабаселе

Кристиан Кабаселе

Удинезе

 2 0 2
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