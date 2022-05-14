«Венеция» вылетела из серии А

«Венеция» лишилась шансов на сохранение места в серии А по итогам сезона-2021/22.

После того, как «Салернитана» сыграла вничью с «Эмполи» (1:1), венецианцы лишились математических шансов на то, чтобы покинуть зону вылета.

«Венеция» с 25 очками в 36 матчах занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице серии А. Отставание от идущей 17-й «Салернитаны» составляет 6 очков. «Венеция» может догнать эту команду по очкам, но уступит по показателям личных встреч.

Сегодня, 14 мая «Венеция» сыграет на выезде против «Ромы» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 21.45 (мск).