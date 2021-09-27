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«Торино» в меньшинстве упустило победу в матче против «Венеции»

23:39
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«Венеция» на своем поле принимала «Торино» в матче 6-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем хозяева поля смогли сравнять счет только с пенальти, когда туринцы к тому же остались в меньшинстве.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Венеция» — «Торино» — 1:1 (0:0)

Голы: Брекало, 56 (0:1). Араму, 78 — с пенальти (1:1).

«Венеция»: Мяенпя, Чеккарони, Шнегг (Эбуэхи, 65), Маццокки, Свобода, Вакка (Ампаду, 38), Кийен, Чрнигой (Араму, 65), Бузио (Фьордилино, 86), Окереке, Йонсен (Анри, 87).

«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди, Родригес, Джиджи, Бремер, Синго (Войвода, 72), Линетти (Базелли, 58), Лукич, Побега (Мандрагора, 72), Санабрия, Брекало (Зима, 80).

Предупреждения: Побега, 43. Ампаду, 59. Милинкович-Савич, 59. Джиджи, 74.

Удаление: Джиджи, 76.

Судья: Маджони (Италия).

27 сентября. Венеция. Стадион «Stadio Pierluigi Penzo».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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