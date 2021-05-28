«Венеция» спустя 20 лет опять вернулась в серию А

«Венеция» по сумме двух матчей переиграла «Читтаделлу» в финале плей-офф второго дивизиона Италии. Первая игра закончилась минимальной победой команды Паоло Дзанетти (1:0), а во второй была зафиксирована ничья (1:1).

Таким образом, в следующем сезоне «Венеция» будет выступать в высшеим дивизионе страны.

Как сообщает Opta, последний раз «Венеция» выходила в серию А 20 лет назад. Всего же команда семь раз в истории получала повышение до элитного дивизиона.