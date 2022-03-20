«Сампдория» победила «Венецию» в чемпионате Италии

«Сампдория» победила «Венецию» в матче 30-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

На 24-й минуте счет открыл Франческо Капуто. На 38-й минуте матча он удвоил преимущество «Сампдории».

«Сампдория» набрала 29 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице серии А. У «Венеции» 22 очка и 18-я позиция.