Гол Дибалы с пенальти принес «Роме» победу над «Венецией»

«Рома» на выезде победила «Венецию» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол в игре забил Пауло Дибала, реализовавший пенальти на 57-й минуте.

«Рома» с 34 очками занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Венеция», продлившая безвыигрышную серию до семи матчей, располагается на предпоследней, 19-й позиции. На счету команды 16 очков.

Следующий матч в чемпионате Италии клуб из Рима проведет 16 февраля против «Пармы». Оранжево-черно-зеленые 17-го числа встретятся с «Дженоа».