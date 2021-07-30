«Венеция» представила гостевую форму на сезон-2021/22
20:07
«Венеция» представила гостевую форму на сезон-2021/22. 29 июля клуб презентовал домашний комплект.
Футболка выполнена в белом цвете с оранжевыми и зелеными вставками. Пресс-служба отмечает, что узор на форме вдохновлен мозаичной плиткой Венеции.
Команда будет играть в чемпионате Италии впервые за 19 лет. В первом матче нового сезона «Венеция» сыграет с «Наполи».
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