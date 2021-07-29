«Венеция» представила форму на первый за 19 лет сезон серии А

«Венеция» представила новую форму на сезон-2021/22 серии А. Команда будет играть в чемпионате Италии впервые за 19 лет.

Домашняя экипировка вдохновлена фактурой венецианских стен. Основной цвет — темно синий. На футболке изображены золотые звезды легендарной базилики Сан-Марко. Вместо логотипа титульного спонсора использована надпись «Венеция».

22 августа «Венеция» сыграет с «Наполи» в серии А сезона-2021/22. Начало — в 21.45 (мск).