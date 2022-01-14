«Венеция» предложила Нани контракт на полгода

Полузащитник Луиш Нани может стать игроком «Венеции». Клуб предложил хавбеку контракт до конца нынешнего сезона, и 35-летний португалец склоняется к тому, чтобы принять это предложение, сообщает журналист Николо Скира.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Нани уже ранее выступал в Италии за «Лацио». В сезоне-2017/2018 Нани провел 25 матчей за римский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Последним клубом футболиста был «Орландо», играющий в МЛС. В 88 играх хавбек забил 31 гол и сделал 25 результативных передач.