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Сегодня, 16:22

«Венеция» предложила Нани контракт на полгода

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Луиш Нани может стать игроком «Венеции». Клуб предложил хавбеку контракт до конца нынешнего сезона, и 35-летний португалец склоняется к тому, чтобы принять это предложение, сообщает журналист Николо Скира.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Нани уже ранее выступал в Италии за «Лацио». В сезоне-2017/2018 Нани провел 25 матчей за римский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Последним клубом футболиста был «Орландо», играющий в МЛС. В 88 играх хавбек забил 31 гол и сделал 25 результативных передач.

Луиш Нани (Нани)
ФК Лацио
0
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Луиш Нани может продолжить карьеру в серии А
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И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
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ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 5
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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