«Венеция» опровергла интерес к Дзюбе

Наши коллеги с сайта TuttoVeneziaSport связались с пресс-службой «Венеции» специально для «СЭ».

Пресс-служба венецианского клуба опровергает какой-либо интерес к Дзюбе, причем делает это второй раз за несколько последних дней.

Напомним, что клубы серии В, согласно регламенту, не могут заявлять игроков, не имеющих паспорта одной из стран Шенгена, если эти игроки приезжают напрямую из-за границы.

Ранее стало известно об интересе «Венеции» к российскому нападающему Артеме Дзюбе.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. 34-летний россиянин забил 1 гол в 5 матчах за команду. 7 ноября стало известно, что форвард расторг контракт с турецким клубом.