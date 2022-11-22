«Венеция» опровергла интерес к Дзюбе
Наши коллеги с сайта TuttoVeneziaSport связались с пресс-службой «Венеции» специально для «СЭ».
Пресс-служба венецианского клуба опровергает какой-либо интерес к Дзюбе, причем делает это второй раз за несколько последних дней.
Напомним, что клубы серии В, согласно регламенту, не могут заявлять игроков, не имеющих паспорта одной из стран Шенгена, если эти игроки приезжают напрямую из-за границы.
Ранее стало известно об интересе «Венеции» к российскому нападающему Артеме Дзюбе.
Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. 34-летний россиянин забил 1 гол в 5 матчах за команду. 7 ноября стало известно, что форвард расторг контракт с турецким клубом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|15
|10
|3
|2
|29-15
|33
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|
5
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
6
|Аталанта
|15
|8
|3
|4
|22-15
|27
|
7
|Рома
|15
|8
|3
|4
|18-14
|27
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|15
|6
|3
|6
|16-17
|21
|
10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|
11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|
12
|Салернитана
|15
|4
|5
|6
|19-24
|17
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|15
|1
|2
|12
|12-29
|5
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|7
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|13
|1
|3