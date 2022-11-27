«Венеция» одержала первую победу под руководством Ваноли, Черышев вышел на замену

«Венеция» с минимальным счетом победила «Палермо» в матче 14-го тура итальянской серии В — 1:0.

Причем в концовке гол хозяев был отменен из-за офсайда после подсказки ВАР.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену, появившись на поле на 60-й минуте.

«Венеция» одержала первую победу под руководством Паоло Ваноли и ушла с последнего места в турнирной таблице, поднявшись на 19-я строчку (12 очков).