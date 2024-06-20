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Сегодня, 14:56

«Венеция» объявила об уходе Ваноли с поста главного тренера

Виктория Кравченко
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Паоло Ваноли.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли покинул свой пост, сообщила пресс-служба клуба. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Специалист возглавлял команду с ноября 2022 года. По итогам сезона-2022/23 «Венеция» заняла 8-е место и попал в плей-офф за повышение в классе, но проиграла «Кальяри» в первом раунде.

Спустя год команда вышла в серию А, обыграв в плей-офф «Палермо» и «Кремонезе».

Ранее «СЭ» сообщил, что агент 37-летнего чемпиона России-2017 в составе «Спартака» Сальваторе Боккетти предложил услуги клиента в качестве главного тренера «Венеции».

ФК Венеция
Паоло Ваноли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
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Наполи

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Рома

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Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 8
И К Ж
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Милан

 29 1 3
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