«Венеция» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча серии А
«Венеция» сыграет с «Наполи» в 29-м туре серии А 16 марта
«Венеция» сыграет с «Наполи» в 29-м туре чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 16 марта. Игра состоится на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Венеция» — «Наполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.
По итогам 28-ти туров серии А команда из Венеции набрала 19 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с 60 баллами идет на второй строчке чемпионата Италии.
Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте
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10
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12
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13
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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18
|Венеция
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19
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20
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36 тур
37 тур
38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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