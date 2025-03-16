«Венеция» сыграет с «Наполи» в 29-м туре серии А 16 марта

«Венеция» сыграет с «Наполи» в 29-м туре чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 16 марта. Игра состоится на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Венеция» — «Наполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

По итогам 28-ти туров серии А команда из Венеции набрала 19 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с 60 баллами идет на второй строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур.

16 марта 2025, 14:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)

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