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16 марта 2025, 13:00

«Венеция» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча серии А

«Венеция» сыграет с «Наполи» в 29-м туре серии А 16 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ромелу Лукаку, игрок ФК «Наполи».
Фото Global Look Press

«Венеция» сыграет с «Наполи» в 29-м туре чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 16 марта. Игра состоится на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Венеция» — «Наполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

По итогам 28-ти туров серии А команда из Венеции набрала 19 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с 60 баллами идет на второй строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур.
16 марта 2025, 14:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
0:0
Наполи

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
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