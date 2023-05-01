«Венеция» разгромила «Модену», Похьянпало оформил покер, Черышев остался на скамейке запасных

«Венеция» дома разгромила «Модену» в матче 35-го тура серии Б — 5:0.

Покером в составе хозяев отметился форвард Йоэль Похьянпало, также гол забил Франческо Зампано.

Российских хавбек Денис Черышев не вышел на поле в этом матче.

«Венеция» располагается на 10-м месте в турнирной таблице серии Б, набрав 45 очков за 35 матчей. «Модена» занимает 12-ю строчку с 44 очками.