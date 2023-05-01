«Венеция» разгромила «Модену», Похьянпало оформил покер, Черышев остался на скамейке запасных
«Венеция» дома разгромила «Модену» в матче 35-го тура серии Б — 5:0.
Покером в составе хозяев отметился форвард Йоэль Похьянпало, также гол забил Франческо Зампано.
Российских хавбек Денис Черышев не вышел на поле в этом матче.
«Венеция» располагается на 10-м месте в турнирной таблице серии Б, набрав 45 очков за 35 матчей. «Модена» занимает 12-ю строчку с 44 очками.
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|
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|32
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|
3
|Ювентус
|32
|18
|6
|8
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|60
|
4
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|32
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|57
|
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|
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|
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|9
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|
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|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|
14
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|32
|7
|13
|12
|38-51
|34
|
15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|
16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|
17
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|
18
|Верона
|32
|6
|9
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|27-45
|27
|
19
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|
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|3.05
|19:00
|
Аталанта – Специя
|- : -
|3.05
|19:00
|
Ювентус – Лечче
|- : -
|3.05
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|3.05
|19:00
|
Сампдория – Торино
|- : -
|3.05
|22:00
|
Милан – Кремонезе
|- : -
|3.05
|22:00
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|3.05
|22:00
|
Монца – Рома
|- : -
|3.05
|22:00
|
Верона – Интер
|- : -
|4.05
|21:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|4.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|18
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|30
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
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|1
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