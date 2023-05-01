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Сегодня, 20:50

«Венеция» разгромила «Модену», Похьянпало оформил покер, Черышев остался на скамейке запасных

Виталий Косик
Корреспондент
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«Венеция» дома разгромила «Модену» в матче 35-го тура серии Б — 5:0.

Покером в составе хозяев отметился форвард Йоэль Похьянпало, также гол забил Франческо Зампано.

Российских хавбек Денис Черышев не вышел на поле в этом матче.

«Венеция» располагается на 10-м месте в турнирной таблице серии Б, набрав 45 очков за 35 матчей. «Модена» занимает 12-ю строчку с 44 очками.

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1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 32 18 6 8 48-27 60
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
9
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
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 Монца 32 12 8 12 40-43 44
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 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
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 Торино 32 11 9 12 33-38 42
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 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
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 Специя 32 5 12 15 26-51 27
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