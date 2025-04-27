«Венеция» сыграет с «Миланом» в 34-м туре чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 13.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Венеция» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

Италия. Серия А. 34-й тур.

27 апреля, 13:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)

По итогам 33-х туров серии А команда из Венеции набрала 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. Миланский клуб с 51 баллом идет на девятой строчке чемпионата Италии.

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