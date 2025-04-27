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«Венеция» — «Милан»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Венеция» сыграет с «Миланом» в чемпионате Италии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Майк Меньян (ФК «Милан»).
Фото Reuters

«Венеция» сыграет с «Миланом» в 34-м туре чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 13.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Венеция» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 13:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
Милан

По итогам 33-х туров серии А команда из Венеции набрала 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. Миланский клуб с 51 баллом идет на девятой строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Венеция
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
6
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 33 9 12 12 29-40 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
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 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
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 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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