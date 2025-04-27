«Милан» победил «Венецию» в матче серии А
«Милан» на выезде обыграл «Венецию» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо».
Голы в матче забили Кристиан Пулишич, отличившийся на 5-й минуте, и Сантьяго Хименес (90+6-я минута).
«Милан» набрал 54 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Венеция» (25) опустилась на 19-ю строчку.
В другом матче 34-го тура «Комо» победил «Дженоа» — 1:0. Единственный гол забил Габриэл Стрефецца.
«Комо» с 42 очками находится на 11-м месте, «Дженоа» (39) — на 13-й строчке.
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|4
|72-32
|71
|
2
|Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|
3
|Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|
4
|Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|
5
|Ювентус
|33
|15
|14
|4
|49-31
|59
|
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|33
|17
|8
|8
|55-43
|59
|
7
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|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|
8
|Фиорентина
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|16
|8
|9
|51-33
|56
|
9
|Милан
|34
|15
|9
|10
|53-38
|54
|
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|Торино
|33
|10
|13
|10
|38-37
|43
|
11
|Комо
|34
|11
|9
|14
|44-48
|42
|
12
|Удинезе
|33
|11
|7
|15
|36-48
|40
|
13
|Дженоа
|34
|9
|12
|13
|29-41
|39
|
14
|Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|
15
|Парма
|33
|6
|13
|14
|38-51
|31
|
16
|Кальяри
|33
|7
|9
|17
|33-49
|30
|
17
|Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|
18
|Венеция
|34
|4
|13
|17
|27-48
|25
|
19
|Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|
20
|Монца
|33
|2
|9
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|25-57
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38 тур
|27.04
|13:30
|
Комо – Дженоа
|1 : 0
|27.04
|13:30
|
Венеция – Милан
|0 : 2
|27.04
|16:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|27.04
|16:00
|
Интер – Рома
|- : -
|27.04
|19:00
|
Ювентус – Монца
|- : -
|27.04
|21:45
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|27.04
|21:45
|
Наполи – Торино
|- : -
|28.04
|19:30
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|28.04
|21:45
|
Лацио – Парма
|- : -
|28.04
|21:45
|
Верона – Кальяри
|- : -
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|Г
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Аталанта
|23
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
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|
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|2
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