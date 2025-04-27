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«Милан» победил «Венецию» в матче серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Милан» на выезде обыграл «Венецию» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо».

Голы в матче забили Кристиан Пулишич, отличившийся на 5-й минуте, и Сантьяго Хименес (90+6-я минута).

«Милан» набрал 54 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Венеция» (25) опустилась на 19-ю строчку.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 13:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
0:2
Милан

В другом матче 34-го тура «Комо» победил «Дженоа» — 1:0. Единственный гол забил Габриэл Стрефецца.

«Комо» с 42 очками находится на 11-м месте, «Дженоа» (39) — на 13-й строчке.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 13:30. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
1:0
Дженоа

ФК Венеция
ФК Дженоа
ФК Комо
ФК Милан
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 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
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7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 34 15 9 10 53-38 54
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Комо 34 11 9 14 44-48 42
12
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
13
 Дженоа 34 9 12 13 29-41 39
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