«Милан» победил «Венецию» в матче серии А

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«Милан» на выезде обыграл «Венецию» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо».

Голы в матче забили Кристиан Пулишич, отличившийся на 5-й минуте, и Сантьяго Хименес (90+6-я минута).

«Милан» набрал 54 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Венеция» (25) опустилась на 19-ю строчку.

Италия. Серия А. 34-й тур.

27 апреля, 13:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)

В другом матче 34-го тура «Комо» победил «Дженоа» — 1:0. Единственный гол забил Габриэл Стрефецца.

«Комо» с 42 очками находится на 11-м месте, «Дженоа» (39) — на 13-й строчке.