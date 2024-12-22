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Сегодня, 19:13

«Венеция» выиграла у «Кальяри» в серии А

Руслан Минаев
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«Венеция» дома обыграла «Кальяри» в матче 17-го тура серии А — 2:1.

У хозяев голы забили Франческо Дзампано и Марин Шверко. У гостей отметился Леонардо Паволетти.

«Венеция» набрала 13 очков и занимает 19-е место в таблице серии А. «Кальяри» с 14 очками — на 18-й строчке.

Италия. Серия А. 17-й тур
22 дек, 17:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
2:1
Кальяри

ФК Венеция
ФК Кальяри
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 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
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 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
11
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12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Дженоа 17 3 7 7 14-26 16
14
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
15
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16
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
17
 Парма 17 3 6 8 23-33 15
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