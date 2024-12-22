«Венеция» выиграла у «Кальяри» в серии А

«Венеция» дома обыграла «Кальяри» в матче 17-го тура серии А — 2:1.

У хозяев голы забили Франческо Дзампано и Марин Шверко. У гостей отметился Леонардо Паволетти.

«Венеция» набрала 13 очков и занимает 19-е место в таблице серии А. «Кальяри» с 14 очками — на 18-й строчке.