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Сегодня, 18:15

«Венеция» сыграла вничью с «Кальяри». Черышев вышел на замену

Виталий Косик
Корреспондент
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«Венеция» сыграла вничью с «Кальяри» в матче 26-го тура второго дивизиона Италии — 0:0.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев заменил защитника Франческо Запмано на 77-й минуте встречи.

В текущем сезоне 32-летний россиянин сыграл за итальянский клуб 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Венеция» располагается на 16-м месте серии Б, набрав 29 очков за 26 матчей.

«Кальяри» занимает 8-ю строчку с 37 очками за 26 встреч.

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
ФК Кальяри
серия B
0
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