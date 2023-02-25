«Венеция» сыграла вничью с «Кальяри». Черышев вышел на замену

«Венеция» сыграла вничью с «Кальяри» в матче 26-го тура второго дивизиона Италии — 0:0.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев заменил защитника Франческо Запмано на 77-й минуте встречи.

В текущем сезоне 32-летний россиянин сыграл за итальянский клуб 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Венеция» располагается на 16-м месте серии Б, набрав 29 очков за 26 матчей.

«Кальяри» занимает 8-ю строчку с 37 очками за 26 встреч.