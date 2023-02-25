«Венеция» сыграла вничью с «Кальяри». Черышев вышел на замену
«Венеция» сыграла вничью с «Кальяри» в матче 26-го тура второго дивизиона Италии — 0:0.
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев заменил защитника Франческо Запмано на 77-й минуте встречи.
В текущем сезоне 32-летний россиянин сыграл за итальянский клуб 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
«Венеция» располагается на 16-м месте серии Б, набрав 29 очков за 26 матчей.
«Кальяри» занимает 8-ю строчку с 37 очками за 26 встреч.
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|23
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|2
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|47
|
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|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
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|23
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|5
|5
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|
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|6
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|
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|29
|
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|
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|Лечче
|23
|6
|9
|8
|24-26
|27
|
14
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
15
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
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|
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|Кремонезе
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|0
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|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|- : -
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|- : -
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|- : -
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
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|18
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
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|
|
Адемола Лукман
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|П
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|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
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|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
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Себастьяно Луперто
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|21
|1
|1
|
|
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|1
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