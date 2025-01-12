Гол Дармиана принес «Интеру» победу над «Венецией»

«Интер» на выезде обыграл «Венецию» в матче 20-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол забил Маттео Дармиан. Защитник отличился на 16-й минуте.

«Интер» (43 очка) поднялся на второе место в серии А, обойдя «Аталанту» (42). Команда Симоне Индзаги на один балл отстает от «Наполи», имея матч в запасе.

«Венеция» (14) остается предпоследней в турнирной таблице.