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Сегодня, 18:58

Гол Дармиана принес «Интеру» победу над «Венецией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Интер» на выезде обыграл «Венецию» в матче 20-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол забил Маттео Дармиан. Защитник отличился на 16-й минуте.

«Интер» (43 очка) поднялся на второе место в серии А, обойдя «Аталанту» (42). Команда Симоне Индзаги на один балл отстает от «Наполи», имея матч в запасе.

«Венеция» (14) остается предпоследней в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 20-й тур
12 янв, 17:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
0:1
Интер
Источник: Таблица серии А
Маттео Дармиан
Футбол
ФК Венеция
ФК Интер (Интернационале)
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«Дженоа» переиграл «Парму» в серии А
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Интер 18 13 4 1 46-15 43
3
 Аталанта 19 13 3 3 43-20 42
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 19 7 12 0 31-16 33
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Милан 18 7 7 4 27-18 28
8
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
9
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Дженоа 20 5 8 7 17-27 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 19 4 7 8 21-31 19
16
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
18
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
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 Венеция 20 3 5 12 18-33 14
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10.01 22:45
Лацио – Комо
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11.01 17:00
Эмполи – Лечче
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11.01 17:00
Удинезе – Аталанта
 0 : 0
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Торино – Ювентус
 1 : 1
11.01 22:45
Милан – Кальяри
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Дженоа – Парма
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Венеция – Интер
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