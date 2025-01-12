Гол Дармиана принес «Интеру» победу над «Венецией»
«Интер» на выезде обыграл «Венецию» в матче 20-го тура итальянской серии А — 1:0.
Единственный гол забил Маттео Дармиан. Защитник отличился на 16-й минуте.
«Интер» (43 очка) поднялся на второе место в серии А, обойдя «Аталанту» (42). Команда Симоне Индзаги на один балл отстает от «Наполи», имея матч в запасе.
«Венеция» (14) остается предпоследней в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|
2
|Интер
|18
|13
|4
|1
|46-15
|43
|
3
|Аталанта
|19
|13
|3
|3
|43-20
|42
|
4
|Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|
5
|Ювентус
|19
|7
|12
|0
|31-16
|33
|
6
|Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|
7
|Милан
|18
|7
|7
|4
|27-18
|28
|
8
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
9
|Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|
10
|Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|
11
|Дженоа
|20
|5
|8
|7
|17-27
|23
|
12
|Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|
13
|Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|
14
|Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|
15
|Комо
|19
|4
|7
|8
|21-31
|19
|
16
|Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|
17
|Парма
|20
|4
|7
|9
|25-35
|19
|
18
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
19
|Венеция
|20
|3
|5
|12
|18-33
|14
|
20
|Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
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38 тур
|10.01
|22:45
|
Лацио – Комо
|1 : 1
|11.01
|17:00
|
Эмполи – Лечче
|1 : 3
|11.01
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|0 : 0
|11.01
|20:00
|
Торино – Ювентус
|1 : 1
|11.01
|22:45
|
Милан – Кальяри
|1 : 1
|12.01
|14:30
|
Дженоа – Парма
|1 : 0
|12.01
|17:00
|
Венеция – Интер
|0 : 1
|12.01
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|12.01
|22:45
|
Наполи – Верона
|- : -
|13.01
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|15
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3
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