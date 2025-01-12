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Сегодня, 15:45

«Венеция» — «Интер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Венеция» и «Интер» встретятся в матче чемпионате Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Венеция» примет «Интер» в матче 20-го тура итальянской серии А в воскресенье, 12 января. Игра пройдет на «Стадио Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Венеция» — «Интер» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 20-й тур
12 янв, 17:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
Интер

«Венеция» в 19 играх чемпионата Италии набрала 14 очков и располагалась на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. «Интер» набрал 40 очков в 17 матчах и перед уик-эндом шел третьим. Предыдущая встреча клубов в ноябре завершилась победой миланцев (1:0).

Футбол
ФК Венеция
ФК Интер (Интернационале)
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 19 13 3 3 43-20 42
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 19 7 12 0 31-16 33
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Милан 18 7 7 4 27-18 28
8
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
9
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
12
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
13
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 19 4 7 8 21-31 19
16
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
17
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
18
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
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