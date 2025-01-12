«Венеция» примет «Интер» в матче 20-го тура итальянской серии А в воскресенье, 12 января. Игра пройдет на «Стадио Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Венеция» — «Интер» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

«Венеция» в 19 играх чемпионата Италии набрала 14 очков и располагалась на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. «Интер» набрал 40 очков в 17 матчах и перед уик-эндом шел третьим. Предыдущая встреча клубов в ноябре завершилась победой миланцев (1:0).