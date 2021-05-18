«Венеция» и «Читтаделла» победили в первых матчах полуфинала плей-офф за выход в серию А
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«Венеция» в первом матче полуфинала плей-офф за выход в серию А победила «Лечче» со счетом 1:0.
В другом матче полуфинала «Читтаделла» со счетом 3:0 победила «Монцу», которая приналдежит экс-владельцу «Милана» и бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.
«Лечче» последний раз выступал в серии А в сезоне-2019/20, «Читтаделла» ни разу не выступала в высшем дивизионе страны. Ответные матчи полуфинала плей-офф пройдут 20 мая.
Выход в серию А гарантировали себе «Эмполи» и «Салернитана», занявшие первое и второе места соответственно.
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