«Венеция» и «Эмполи» сыграли вничью в серии А
«Венеция» дома сыграла вничью с «Эмполи» в матче 19-го тура итальянской серии А — 1:1.
Счет на 5-й минуте открыл форвард хозяев Йоэль Похьянпало. На 32-й минуте гости отыгрались, отличился Себостьяно Эспозито.
«Венеция» (14 очков) остается на предпоследнем, 19-м месте в серии А. «Эмполи» (20) занимает 12-ю строчку.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
2
|Наполи
|18
|13
|2
|3
|27-12
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|18
|11
|2
|5
|33-25
|35
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|5
|3
|31-15
|32
|
6
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|18
|7
|3
|8
|23-28
|24
|
10
|Рома
|18
|5
|5
|8
|24-24
|20
|
11
|Эмполи
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
12
|Торино
|18
|5
|5
|8
|19-24
|20
|
13
|Дженоа
|18
|4
|7
|7
|16-27
|19
|
14
|Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|
15
|Верона
|18
|6
|0
|12
|24-42
|18
|
16
|Парма
|18
|4
|6
|8
|25-34
|18
|
17
|Лечче
|18
|4
|4
|10
|11-31
|16
|
18
|Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|
19
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
20
|Монца
|18
|1
|7
|10
|16-25
|10
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38 тур
|4.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|1 : 1
|4.01
|20:00
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Верона – Удинезе
|- : -
|5.01
|14:30
|
Монца – Кальяри
|- : -
|5.01
|17:00
|
Лечче – Дженоа
|- : -
|5.01
|20:00
|
Торино – Парма
|- : -
|5.01
|22:45
|
Рома – Лацио
|- : -
|14.01
|20:30
|
Комо – Милан
|- : -
|14.01
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|15.01
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|13
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3
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