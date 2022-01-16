«Венеция» и «Эмполи» сыграли вничью в чемпионате Италии

«Венеция» и «Эмполи» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 26-й минуте счет матча открыл Шимон Журковски из «Эмполи». На 74-й минуте Дэвид Окереке сократил отставание «Венеции».

«Эмполи» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. У «Венеции» 18 очков и 17-я позиция.