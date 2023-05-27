«Венеция» Черышева выбыла из борьбы за право выйти в серию А

«Венеция» проиграла «Кальяри» в матче первого раунда плей-офф за право выйти в серию А — 2:1.

В составе победителей дублем отметился Джанлука Лападула. За «Венецию» забил Николас Пьерини.

Российский хавбек «Венеции» Денис Черышев вышел на поле на 82-й минуте матча.

В следующей стадии «Кальяри» сыграет с «Пармой». «Венеция» выбыла из борьбы за право выйти в серию А.