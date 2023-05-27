«Венеция» Черышева выбыла из борьбы за право выйти в серию А
«Венеция» проиграла «Кальяри» в матче первого раунда плей-офф за право выйти в серию А — 2:1.
В составе победителей дублем отметился Джанлука Лападула. За «Венецию» забил Николас Пьерини.
Российский хавбек «Венеции» Денис Черышев вышел на поле на 82-й минуте матча.
В следующей стадии «Кальяри» сыграет с «Пармой». «Венеция» выбыла из борьбы за право выйти в серию А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|
2
|Интер
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|
3
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|
4
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|
5
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|
7
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|
8
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|
9
|Фиорентина
|37
|14
|11
|12
|50-42
|53
|
10
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|
11
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|
12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|
13
|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|
14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|
15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|
16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|
17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|
18
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|
19
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|
20
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.05
|21:45
|
Сампдория – Сассуоло
|2 : 2
|27.05
|16:00
|
Салернитана – Удинезе
|3 : 2
|27.05
|16:00
|
Специя – Торино
|0 : 4
|27.05
|19:00
|
Фиорентина – Рома
|2 : 1
|27.05
|21:45
|
Интер – Аталанта
|3 : 2
|28.05
|13:30
|
Верона – Эмполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|28.05
|19:00
|
Лацио – Кремонезе
|- : -
|28.05
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|22
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6
Новости