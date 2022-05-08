«Венеция» — «Болонья»: семь голов и видеообзор матча

Венеция" обыграла «Болонью» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 4:3.

В составе «Болоньи» отличились Риккардо Орсолини, Марко Арнаутович и Йерди Схаутен. У «Венеции» голы забили Тома Анри, Софьян Кийен, Давид Окереке и Деннис Йонсен.

Представляем вашему вниманию видеообзор этого матча: