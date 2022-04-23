«Аталанта» обыграла «Венецию». Миранчук остался в запасе

«Аталанта» на выезде обыграла «Венецию» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч закончился со счетом 3:1.

В составе гостей забивали Марио Пашалич на 44-й минуте, Дуван Сапата — на 47-й и Луис Муриэль на 63-й минуте встречи. У хозяев забил Домен Чрнигой на 81-й минуте.

Россиянин Алексей Миранчук остался в запасе.

В турнирной таблице серии А «Венеция» опустилась на последнее место с 22 очками после 33 туров. «Аталанта» закрепилась на восьмой строчке с 54 очками в 33 играх.