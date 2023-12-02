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«Венеция» обыграла «Асколи» и продолжает лидировать в серии Б, Черышев провел всю игру на скамейке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Венеция» дома обыграла «Асколи» в матче 15-го тура итальянской серии Б — 3:1.

Победу хозяевам принесли дубль Кристиана Гюткьера (26-я и 89-я минуты) и гол Джорджио Алтаре (30-я). Единственный мяч гостей на 47-й минуте забил Патрицио Мазини.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных.

«Венеция» (33 очка) продолжает лидировать в серии Б. «Асколи» (13) занимает 16-е место в турнирной таблице.

Италия: Серия В. 15-й тур
02 дек, 00:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
3:1
Асколи

Источник: Таблица серии Б
Денис Черышев
Футбол
ФК Асколи
ФК Венеция
0
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
2
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Болонья 13 5 6 2 15-10 21
7
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
8
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
9
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 13 3 6 4 15-18 15
14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
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 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
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