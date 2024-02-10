Ведран Чорлука: «На месте Миранчука я бы остался в «Аталанте»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что на месте полузащитника Алексея Миранчука он остался бы в «Аталанте».

«Не знаю, какие планы у «Аталанты» на Миранчука, как руководство команды видит его будущее. От этого многое зависит. Но я думаю, что ни один клуб не хотел бы расстаться с таким игроком, как Леша. Не знаю, как думает он и его окружение, но на месте Леши я бы остался в «Аталанте». Если есть такая возможность, конечно», — приводит слова Чорлуки «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провел 19 матчей за «Аталанту», забил три мяча и отдал пять результативные передач. Контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года.