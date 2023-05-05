Вайсс заявил, что Кварацхелия стал звездой «Наполи»

Бывший тренер сборной Грузии Владимир Вайсс поделился мнением об игре, которую в текущем сезоне показывает вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

«С переходом в «Наполи» Хвича не потерял голову, все-таки молодой парень. Он ключевой игрок команды. Хвича был новичком, его никто не знал. Своей игрой в «Наполи» внес агрессию на фланге. Он очень хороший парень. Верит в свои возможности. Своим талантом помог «Наполи» стать чемпионом. Он провел великолепный сезон в Италии. Благодарен ему за то, что он такой талантливый футболист. Желаю ему еще больше успехов в этом невероятном сезоне для «Наполи». Хвича стал звездой итальянского футбола и грузинской сборной. Очень рад за него! Он этого заслужил», — приводит слова Вайсса Sport24.

22-летний Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года из «Динамо» Батуми, подписав соглашение на пять лет. В сезоне-2022/2023 футболист сборной Грузии забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач за 25 матчей в составе «Наполи» в серии А. Также на счету нападающего 2 гола и 4 результативные передачи за 8 матчей в Лиге чемпионов.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.