«Интер» на своем поле принимает «Лечче» в матче 1-го тура чемпионата Италии. Нападающий Антонио Кандрева забил гол на 84-й минуте встречи.

32-летний Кандрева, находясь в тридцати метрах от ворот соперника, мощно пробил в левую девятку. Голкипер «Лечче» прыгнул, но достать мяч не сумел.