Вау! Невероятный гол Кандрева в матче «Интер» — «Лечче»
26 августа 2019, 23:35
«Интер» на своем поле принимает «Лечче» в матче 1-го тура чемпионата Италии. Нападающий Антонио Кандрева забил гол на 84-й минуте встречи.
32-летний Кандрева, находясь в тридцати метрах от ворот соперника, мощно пробил в левую девятку. Голкипер «Лечче» прыгнул, но достать мяч не сумел.
@Inter vs Lecce | 4-0 | Antonio Candreva (84') (GREAT GOAL) pic.twitter.com/8wOja8c9zq— Gevorg Movsisian (@MovGev9) August 26, 2019
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