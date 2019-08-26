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Вау! Невероятный гол Кандрева в матче «Интер» — «Лечче»

26 августа 2019, 23:35
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«Интер» на своем поле принимает «Лечче» в матче 1-го тура чемпионата Италии. Нападающий Антонио Кандрева забил гол на 84-й минуте встречи.

32-летний Кандрева, находясь в тридцати метрах от ворот соперника, мощно пробил в левую девятку. Голкипер «Лечче» прыгнул, но достать мяч не сумел.

Интер — Лечче

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