Варан исключен из заявки «Комо» на сезон серии А
Защитник «Комо» Рафаэль Варан временно исключен из заявки команды на сезон-2024/25 чемпионата Италии.
31-летний футболист выбыл из-за травмы, которую получил в дебютной игре за «Комо» в Кубке Италии против «Сампдории» (1:1, пенальти — 3:4).
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Варан выбыл на долгий срок, поэтому клуб исключил игрока из заявки на серию А.
Варан перешел в «Комо» этим летом в статусе свободного агента. До переезда в Италию футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».
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|
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|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
3
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
5
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
6
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
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|4
|
7
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|1
|1
|0
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|4
|
8
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
9
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
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|1
|0
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|3
|
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|
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|1
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|3
|
13
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
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|Милан
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Болонья
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|
17
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
19
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
20
|Венеция
|3
|0
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|2
|1-4
|1
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|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|0 : 1
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|4 : 0
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|1 : 0
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|2 : 2
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|2 : 1
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
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Дарко Лазович
Верона
|2
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|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
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Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
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