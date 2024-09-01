Варан исключен из заявки «Комо» на сезон серии А

Защитник «Комо» Рафаэль Варан временно исключен из заявки команды на сезон-2024/25 чемпионата Италии.

31-летний футболист выбыл из-за травмы, которую получил в дебютной игре за «Комо» в Кубке Италии против «Сампдории» (1:1, пенальти — 3:4).

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Варан выбыл на долгий срок, поэтому клуб исключил игрока из заявки на серию А.

Варан перешел в «Комо» этим летом в статусе свободного агента. До переезда в Италию футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».