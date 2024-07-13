Варан близок к переходу в «Комо»

Защитник Рафаэль Варан продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 31-летний француз близок к переходу в «Комо». Стороны договорились о контракте, важную роль играл главный тренер команды Сеск Фабрегас.

В минувшем сезоне Варан провел за «Манчестер Юнайтед» 32 матча, в которых забил гол и заработал две желтые карточки.