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Варан близок к переходу в «Комо»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Рафаэль Варан продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 31-летний француз близок к переходу в «Комо». Стороны договорились о контракте, важную роль играл главный тренер команды Сеск Фабрегас.

В минувшем сезоне Варан провел за «Манчестер Юнайтед» 32 матча, в которых забил гол и заработал две желтые карточки.

Рафаэль Варан
ФК Комо
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