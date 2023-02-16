Ваноли рассчитывает на Черышева, но в эконом-режиме

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли включил Дениса Черышева в заявку на завтрашний матч 25-го тура серии В против «Пизы».

При этом 50-летний специалист, под руководством которого «Спартак» в 2022 году взял Кубок России, дает понять, что полузащитник пока не готов проводить на поле все 90 минут, так как недавно восстановился от травмы.

Вместе с тем, Ваноли утверждает, что доволен тем, как Денис вышел на замену в конце игры 24-го тура со СПАЛ (2:1), и что в дальнейшем готов использовать хавбека дозированно во избежание рецидивов повреждений.