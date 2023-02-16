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Сегодня, 20:19

Ваноли рассчитывает на Черышева, но в эконом-режиме

Георгий Кудинов
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Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли включил Дениса Черышева в заявку на завтрашний матч 25-го тура серии В против «Пизы».

При этом 50-летний специалист, под руководством которого «Спартак» в 2022 году взял Кубок России, дает понять, что полузащитник пока не готов проводить на поле все 90 минут, так как недавно восстановился от травмы.

Вместе с тем, Ваноли утверждает, что доволен тем, как Денис вышел на замену в конце игры 24-го тура со СПАЛ (2:1), и что в дальнейшем готов использовать хавбека дозированно во избежание рецидивов повреждений.

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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 Специя 22 4 7 11 19-37 19
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 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
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Интер – Удинезе
 - : -
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Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
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 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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