3 мая, 09:18

Ваноли потерял сознание во время матча серии А

Камила Абдурахманова
корреспондент
Паоло Ваноли.
Фото AFP

Во время домашнего матча 35-го тура серии А между «Торино» и «Венецией» произошел неожиданный инцидент с участием главного тренера туринцев Паоло Ваноли.

После того как на 77-й минуте судья назначил пенальти в пользу «Торино», который затем реализовал Никола Влашич, 52-летний тренер внезапно упал на землю, общаясь с защитником Гильермо Марипаном. Вскоре он поднялся с помощью персонала команды.

Матч завершился со счетом 1:1. «Торино» на данный момент имеет 44 очка и занимает десятое место в турнирной таблице серии А.

Паоло Ваноли тренировал «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством «Спартак» выиграл FONBET Кубок России, одержав победу над «Динамо» в финале со счетом 2:1.

