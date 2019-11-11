Вандалы ограбили машину полузащитника «Наполи» Зелиньски
15:02
Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски стал жертвой вандалов, информирует Football Italia.
Окна автомобиля футболиста были разбиты, а изнутри была украдена навигационная система. Ранее машина жены Зелиньски также была взломана. Также до этого случая грабители обокрали партнера Зелиньски по «Наполи» — бразильца Аллана.
Ранее ситуация в «Наполи» накалилась из-за нежелания футболистов клуба подчиняться приказу президента Аурелио Де Лаурентиса, который велел закрыть команду на неделю на базе.
«Наполи» не может победить в последних пяти матчах. Последний раз неаполитанцы одержали победу над «Зальцбургом» (3:2) в Лиге чемпионов 23 октября.
Дополнительная информация
https://www.football-italia.net/146322/napoli-zielinskis-car-vandalised
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