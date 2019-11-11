Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Вандалы ограбили машину полузащитника «Наполи» Зелиньски

15:02
Теги:

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски стал жертвой вандалов, информирует Football Italia.

Окна автомобиля футболиста были разбиты, а изнутри была украдена навигационная система. Ранее машина жены Зелиньски также была взломана. Также до этого случая грабители обокрали партнера Зелиньски по «Наполи» — бразильца Аллана.

Ранее ситуация в «Наполи» накалилась из-за нежелания футболистов клуба подчиняться приказу президента Аурелио Де Лаурентиса, который велел закрыть команду на неделю на базе.

«Наполи» не может победить в последних пяти матчах. Последний раз неаполитанцы одержали победу над «Зальцбургом» (3:2) в Лиге чемпионов 23 октября.

Дополнительная информация

https://www.football-italia.net/146322/napoli-zielinskis-car-vandalised

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир