Вандалы ограбили машину полузащитника «Наполи» Зелиньски

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски стал жертвой вандалов, информирует Football Italia.

Окна автомобиля футболиста были разбиты, а изнутри была украдена навигационная система. Ранее машина жены Зелиньски также была взломана. Также до этого случая грабители обокрали партнера Зелиньски по «Наполи» — бразильца Аллана.

Ранее ситуация в «Наполи» накалилась из-за нежелания футболистов клуба подчиняться приказу президента Аурелио Де Лаурентиса, который велел закрыть команду на неделю на базе.

«Наполи» не может победить в последних пяти матчах. Последний раз неаполитанцы одержали победу над «Зальцбургом» (3:2) в Лиге чемпионов 23 октября.