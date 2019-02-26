Ванда Нара: "У Икарди еще два года по контракту с "Интером", и мы здесь очень счастливы"

Агент и супруга форварда "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о своем видении конфликта своего мужа с руководством клуба.

- Мы думаем над тем, как двигаться дальше и решить сложившуюся ситуацию в интересах Мауро и "Интера", - приводит слова Нары Football Italia. - Правда в том, что у Икарди остаются еще два года по контракту в клубе, и мы здесь очень счастливы. Сейчас в клубе произошли изменения, там появился новый спортивный директор - Беппе Маротта. Ходило много разговоров насчет того, куда мы можем переехать, но пресса давит на нас сильнее всех.

Я всегда говорила, что работать агентом Мауро очень легко, так как он очень важный игрок в Европе. Вам нужно обсуждать все, что происходит вокруг вас. Мир футбола - мужской мир, и то, что я делаю, является революцией. Многие жены других игроков смеются надо мной. Они видят, что то, что я делаю, странно, но, тем не менее, просят представлять интересы своих мужей, потому что видят то, как я защищаю свою точку зрения.

Ранее сообщалось, что форвард может покинуть клуб летом. Была также информация о предварительном контракте с "Ювентусом". При этом СМИ сообщали также о готовности "Интера" предложить новый контракт. Однако его условия футболиста не устроили.

26-летний форвард в текущем сезоне провел 28 матчей за "Интер" и забил 15 мячей при трех голевых передачах. Нынешнее соглашение истекает летом 2021 года.

СМИ: Икарди может уже не сыграть за "Интер" в текущем сезоне

Все о серии А - здесь