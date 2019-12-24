Ванда Нара: «Лукаку будет смотреть плей-офф ЛЧ по ТВ, а Икарди забил 150 голов за «Интер»

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, поделилась мнением о болельщиках «Интера», за который ее муж играл ранее.

— Было бы хорошо увидеть Лукаку и в больших матчах, — приводит слова Нары Football Italia. — Он не забивал в Лиге чемпионов, а матчи плей-офф будет смотреть по ТВ. Икарди забил около 150 голов за «Интер». Настоящим оружием Интера является Антонио Конте. Он делает разницу.

Лукаку критиковали после его игр в Лиге чемпионов, а сейчас относятся как к феномену. Я болею за «Интер», но не могу терпеть неуважение, ведь мы говорим о бывшем девятом номере клуба. Я видела, как та «девятка» забила полторы сотни голов.