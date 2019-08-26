Ванда Нара: «Икарди отклонил все предложения, он хочет остаться в «Интере»

Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди заявила, что ее супруг намерен остаться в команде.

— Мауро отклонил все предложения, — приводятся слова Нары в Twitter De Marke Sports. — «Ювентус» не предлагал. Я не могу приставить пистолет к его голове. Он хочет остаться в Интере".

26-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Интер» и забил 16 мячей при пяти голевых передачах. Он пропустил ряд игр из-за конфликта с клубом.

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