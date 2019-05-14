Ванда Нара: "Икарди хочет остаться в "Интере", уже устала повторять это"

Ванда Нара, жена и агент форварда "Интера" Мауро Икарди заявила, что ее супруг намерен остаться в команде. Ранее сообщалось, что он может стать игроком "Ювентуса".

- Я уже устала повторять, что он хочет остаться в "Интере", - цитирует Нару Sport Mediaset. - Я отключу свой телефон в первый день трансферного окна. Предложения были, но Икарди остается в "Интере". С ним связывались лучшие клубы, его хотят видеть у себя лучшие тренеры, но Мауро считает, что должен остаться в "Интере", кто бы не был его тренером. Судя по словам Лучано Спаллетти, это "Интер" не хочет, чтобы он остался.

26-летний аргентинец в текущем сезоне провел 34 матча за "Интер" и забил 16 мячей при пяти голевых передачах. Он пропустил несколько игр из-за конфликта с клубом.

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