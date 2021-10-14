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Ван дер Сар — о де Лигте: «Он — топ-игрок с отличным менталитетом»

Генеральный директор «Аякса» ван дер Сар оценил защитника «Ювентуса» де Лигта
15:14
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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар назвал топ-игроком нидерландского защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта и также высказался об игре 22-летнего футболиста в туринской команде.

«Несмотря на то что Де Лигт в «Ювентусе» конкурирует с двумя мастерами — Бонуччи и Кьеллини, он все равно много играет. Его ценность неоспорима. Но давайте не будем забывать, что ему всего 22 года. Какое-то количество критики — это нормально, это часть игры. Маттейс — топ-игрок с отличным менталитетом. Он много работает, чтобы стать лучше», — приводит слова де Лигта Football Italia.

В нынешнем сезоне де Лигт провел 6 матчей за «Ювентус» в серии А и забил 1 мяч.

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