Ван Бастен вспомнил первую встречу с Ибрагимовичем

Знаменитый экс-нападающий сборной Голландии и бывший форвард «Милана» Марко ван Бастен вспомнил свою первую встречу с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

— В «Милане» я всегда чувствовал себя частью семьи, — сказал ван Бастен в интервью Corriere della Sera. — Мы были очень близки. К сожалению, мне пришлось закончить раньше, чем хотелось.

А вот с тренером Арриго Сакки отношения не сложились. Мне всегда казалось, что он не был искренен в общении со мной. А когда что-то не получалось, то он срывал злость на молодых игроках.

Вернувшись в «Аякс», я начал тренировать. И там был один мальчик, который решил спровоцировать меня. Он бросил мне мяч: «Ты — ван Бастен. Покажи, на что способен». Но из-за больной ноги я не мог ничего сделать.

Как его звали? Златан. Златан Ибрагимович.