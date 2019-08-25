Вальтер Маццарри: «В этом сезоне в Италии гонка за титулом будет непредсказуемой»

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри надеется, что в нынешнем сезоне в борьбе за чемпионский титул в Италии будет интрига. По его мнению, легко «Ювентус» очередное чемпионство не выиграет.

— Думаю, что этот сезон в серии А будет непредсказуемым, учитывая все, что произошло летом, — цитирует Football Italia Маццарри. — Это будет более сложный сезон по сравнению с предыдущими, потому что многие клубы вложились в усиление состава и сменили тренеров. Гонка за титулом может снова стать непредсказуемой и захватывающей.