Валерий Карпин прокомментировал интерес «Ювентуса» к Шомурудову

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном переходе форварда «Дженоа» Элдора Шомурудова в «Ювентус». В туринском клубе ищут игрока на подмену Альваро Мораты.

«Если это правда, то почему бы не перейти? Волков бояться — в лес не ходить», — сказал Карпин.

25-летний форварда сборной Узбекистана проводит первый сезон в чемпионате Италии. Летом он перешел в «Дженоа» из «Ростова» и провел за новый клуб 10 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал результативную передачу.

(Владислав Флегонтов)