Валерий Газзаев прокомментировал назначение своего сына главным тренером «Сиены»
Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил назначение своего сына главным тренером итальянского клуба серии D «Сиена».
«Ему всего 40 лет, нужно приобретать опыт, — цитирует Газзаева-старшего NEWS.ru. — Менталитет другой, конечно, там в Италии, но для него очень важно приобрести колоссальный опыт итальянского футбола. Кроме того, это позитивный опыт работы».
Также Валерий Газзаев выразил уверенность, что его сын справится с работой. 40-летний Владимир Газзаев ранее тренировал российские «Аланию» и «Урожай» (сейчас — «Кубань»), казахстанские «Актобе» и «Тобол» и грузинский «Рустави». «Тобол» специалист покинул летом 2019 года.
Дополнительная информация:
https://news.ru/football/gazzaev-prokommentiroval-naznachenie-syna-na-post-glavnogo-trenera-sieny/
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