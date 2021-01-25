Валерий Газзаев прокомментировал назначение своего сына главным тренером «Сиены»

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил назначение своего сына главным тренером итальянского клуба серии D «Сиена».

«Ему всего 40 лет, нужно приобретать опыт, — цитирует Газзаева-старшего NEWS.ru. — Менталитет другой, конечно, там в Италии, но для него очень важно приобрести колоссальный опыт итальянского футбола. Кроме того, это позитивный опыт работы».

Также Валерий Газзаев выразил уверенность, что его сын справится с работой. 40-летний Владимир Газзаев ранее тренировал российские «Аланию» и «Урожай» (сейчас — «Кубань»), казахстанские «Актобе» и «Тобол» и грузинский «Рустави». «Тобол» специалист покинул летом 2019 года.