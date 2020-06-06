«Валенсия» может купить у «Милана» Пакету

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета привлек интерес «Валенсии», сообщает El Desmarque.

По информации источника, клуб хочет укрепить позиции в центре поля и намерен подписать 22-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Фиорентина» и «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 Пакета провел за «Милан» 19 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 22,5 миллиона евро.