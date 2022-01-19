В «Ювентусе» заявили, что не могут позволить себе арендовать Марсьяля

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене заявил, что клуб не может позволить себе арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

«С учетом нынешних условий — цены за аренду и обязанности полностью выплачивать зарплату Марсьялю — мы не можем позволить себе такую сделку. У нас нет никаких продвижений в переговорах, мы не ожидаем, что «Манчестер Юнайтед» сделает нам какую-то скидку», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Арривабене.

Juventus director Maurizio Arrivabene on Anthony Martial loan deal: «With current conditions [he means loan fee + full salary paid] it's not a feasible deal for us. Considering certain numbers, there are no advanced talks — we don't expect any discount from Man United». ?? #MUFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2022

В сезоне-2021/22 Марсьяль принял участие в 10 матчах «Манчестер Юнайтед» и забил 1 гол. Вчера, 18 января сообщалось, что «Ювентус» провел переговоры с представителями 26-летнего француза.