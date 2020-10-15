В «Ювентусе» зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом
15 октября 2020, 23:52
Два человека в команде «Ювентуса» U23 сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
В заявлении указано, что заразились 18-летний защитник Томмазо Барбьери и работник команды, имя которого не раскрывается. Ранее COVID-19 выявлен у тренера «Юве» U23 Ламберто Дзаули.
В первой команде «Ювентуса» заразились форвард Криштиану Роналду и полузащитник Уэстон Маккенни.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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