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В «Ювентусе» зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом

15 октября 2020, 23:52
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Два человека в команде «Ювентуса» U23 сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении указано, что заразились 18-летний защитник Томмазо Барбьери и работник команды, имя которого не раскрывается. Ранее COVID-19 выявлен у тренера «Юве» U23 Ламберто Дзаули.

В первой команде «Ювентуса» заразились форвард Криштиану Роналду и полузащитник Уэстон Маккенни.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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