В «Ювентусе» зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом

Два человека в команде «Ювентуса» U23 сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении указано, что заразились 18-летний защитник Томмазо Барбьери и работник команды, имя которого не раскрывается. Ранее COVID-19 выявлен у тренера «Юве» U23 Ламберто Дзаули.

В первой команде «Ювентуса» заразились форвард Криштиану Роналду и полузащитник Уэстон Маккенни.