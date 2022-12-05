В «Ювентусе» рассказали, что у клуба нет задолженности перед Роналду

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене сообщил, что у клуба нет задолженностей перед нападающим Криштиану Роналду, ранее выступавшим за туринцев.

«Как я знаю, у нас нет долгов перед Роналду», — сказал функционер Football Italia.

Сообщалось, что у туринцев есть долг по зарплате перед португальцем.

37-летний португалец перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года.